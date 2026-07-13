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Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 3 Nükleer Reaktör Kapatıldı

Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 3 Nükleer Reaktör Kapatıldı
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Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 3 nükleer reaktör kapatıldı, 8 reaktör düşük güçle çalıştırılıyor. Yüksek nehir suyu sıcaklığı soğutma kapasitesini kısıtlarken, 37 bölgede kırmızı alarm verildi. İçişleri Bakanı, boğulma vakalarının geçen yıla göre %18 arttığını açıkladı.

PARİS, 13 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 3 nükleer reaktör kapatıldı, 8 reaktör ise düşük güçle çalıştırılıyor.

Fransız Le Parisien gazetesinin pazar günkü haberine göre devlete ait elektrik şirketi EDF, reaktörlerin "hava koşulları nedeniyle ve tahliye edilen suyun sıcaklığına ilişkin düzenlemelere riayetle çevreyi korumak amacıyla" devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Nehir suyu sıcaklığının yüksek olması, nükleer santrallerin soğutma amacıyla nehir suyunu kullanma kapasitesini kısıtlayabildiği için işletmecilerin, çevre yönetmeliklerine riayet amacıyla reaktörlerde üretimi azaltması veya faaliyetleri geçici olarak durdurması gerekebiliyor.

Fransa'nın ulusal meteoroloji kurumu Meteo-France perşembe günü yayımladığı raporda, haziran sonlarında Fransa'yı etkisi altına alan olağanüstü sıcak hava dalgasının ardından, kavurucu sıcaklıkların ülkenin büyük bir kısmında bir kez daha etkili olmaya başladığını duyurmuştu.

Pazar günü yerel saatle 12.00'den itibaren Fransa'nın 37 bölgesinde sıcak hava dalgası karşısında en yüksek seviye olan kırmızı alarm durumu ilan eden kurum, etkilenen bölgelerde sıcaklıkların 37-41 derece arasında değişebileceği uyarısında bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de pazar günü Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye verdiği demeçte, 19 Haziran'dan bu yana 139 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirterek, bu sayının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış anlamına geldiğine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
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