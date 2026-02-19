Haberler

Pedro Fırtınası'nın etkisi altındaki Fransa'da 4 vilayette alarm seviyesi kırmızıda

Güncelleme:
Fransa'nın batısındaki dört vilayette kırmızı alarm sürerken, 20 vilayette kuvvetli rüzgar ve şiddetli dalgalar için turuncu alarm verildi. 33 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

Pedro Fırtınası'nın etkisi altına giren Fransa'nın batısındaki 4 vilayette kırmızı alarm seviyesi devam ederken, yaklaşık 20 vilayette kuvvetli rüzgar, çığ ve şiddetli dalgalara karşı turuncu alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'a göre, ülkenin batısındaki Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca yaklaşık bir hafta etkili olan Nils Fırtınası'nın ardından Pedro Fırtınası'nın etkisi altına giren özellikle Atlas Okyanusu'na kıyısı bulunan 4 vilayette 11 Şubat'tan bu yana etkili olan kırmızı alarm seviyesi sürdürülürken, yaklaşık 20 vilayette kuvvetli rüzgar, çığ ve şiddetli dalgalar nedeniyle turuncu alarm verildi.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, fırtınadan etkilenen farklı vilayetlerde 33 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ülkede yaklaşık on gündür etkili şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Fransız yetkililer, 10 Şubat'tan bu yana olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 1 kişinin de henüz bulunamadığını bildirmişti.

