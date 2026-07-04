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Fransa'nın Drome vilayetinde devam eden orman yangınında 115 hektarlık alan küle döndü

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Fransa'nın Drome vilayetinde günlerdir süren orman yangınında 115 hektarlık alan küle döndü. 6 vilayette kırmızı, 14 vilayette turuncu alarm verilirken, 220 itfaiye eri yangını söndürmek için çalışıyor.

Fransa'nın Drome vilayetinde günlerdir devam eden orman yangınında 115 hektarlık alan küle döndü.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, yangın riski nedeniyle aralarında Aude ve Herrault'nun da yer aldığı 6 vilayette "kırmızı" alarm, Drome ve Var'ın da aralarında bulunduğu 14 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Yangın riski olan vilayetler, çoğunlukla ülkenin güney ve batı kısımlarında bulunuyor.

Fransız İci medyasının haberine göre, 24 Haziran'da Drome vilayetine bağlı Die kasabası yakınlarındaki bir ormanlık alanda çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

Yaklaşık 220 itfaiye erinin sevk edildiği bölgede, yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Şu ana kadar bölgede 115 hektarlık alan küle dönerken, kayalıklı ve dik yamaçlı arazi koşulları yangına müdahale etmeyi zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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