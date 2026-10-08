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Fransa'da liseliler eğitim koşulları için eylemlerine devam ediyor, 375 lise kapalı

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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle liselilerin eylemleri, sendikaların katılımıyla sürüyor. Ülke genelinde bugün 375 lise kısmen ya da tamamen kapalı; Lyon 2 Üniversitesi bazı yerleşkelerde eğitime ara verdi.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle liselilerin düzenlediği eylemler, sendikaların da katılımıyla devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Sebastien Lecornu'nun liselilerin taleplerine karşılık somut adımlar atacakları taahhüdünde bulunmasının ardından hükümetin açıklamalarını yeterli bulmayan liseliler yeniden sokağa indi.

Çok sayıda eğitim ve işçi sendikası da eylemlere destek verme çağrısı yaptı.

Hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verilirken ülke genelinde bugün 375 lise kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunuyor.

Lyon'da Lyon 2 Üniversitesi yönetimi de eylemler ve kuşatma riski nedeniyle farklı yerleşkelerde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Başta başkent Paris olmak üzere, birçok kentte eylemler devam ederken Fransız polisi, okul önlerinde ve meydanlarda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yer yer şiddet olaylarının da yaşandığı eylemlerde polisin orantısız güç kullanımına yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, France Info kanalındaki yayında güvenlik güçlerinin eylemlere müdahalesini savundu.

Sözcü Bregeon, "Fransa'da (polislerin elinde) orantısız bir silah yok." diyerek liselilerin güvenlik güçleri karşısında "tehlikede" olmadığını söyledi.

Liselilerin yaralandığı olayları "dramatik" olarak niteleyen Bregeon, eylemlerde yüzlerce güvenlik görevlisinin de yaralandığını hatırlattı.

Öte yandan Pays de la Loire Bölgesi Başkanı merkez sağcı Christelle Morançais, TF1 kanalındaki yayında liseliler tarafından ateşe verilen okullardan Nelson Mandela Lisesinin kapalı olduğunu ve hasarın ne zaman giderileceğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Başkan Morançais okuldaki hasarın maliyetinin yaklaşık 2 milyon avro olduğunu ve maliyetin veliler tarafından karşılanmasını istediğini söyledi.

Kaynak: AA
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