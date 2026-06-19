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Fransa liselerde öğrencilere yapay zeka dersi vermeye hazırlanıyor

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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 2027'den itibaren lise birinci sınıf öğrencilerine haftada 1 saat yapay zeka eğitimi verileceğini duyurdu. Eğitim, dijital egemenlik ve dezenformasyonla mücadele konularını kapsayacak.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 2027 eğitim öğretim yılından itibaren lise birinci sınıf öğrencilerine yapay zeka konusunda eğitim verileceğini açıkladı.

Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, yapay zekayı anlamaları için gerekli bilgi ve araçlar sağlanmadan gençlerin bu teknolojiyi kullanmalarına izin veremeyeceklerini belirtti.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray'nin teşvikiyle, 2027 eğitim öğretim yılından itibaren lise birinci sınıf öğrencilerinin haftada 1 saat yapay zeka hakkında eğitim alacağını kaydeden Lecornu, bu eğitimin dijital ve teknoloji bilimleri dersi kapsamında verileceğini aktardı.

Lecornu, eğitim kapsamında öğrencilerin dijital egemenlik, dezenformasyona karşı eleştirel düşünme, yapay zeka modellerinin işleyişi ve kullanımı konularını ele alacağını belirterek, okulun gençleri geleceğin dünyasına hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Lecornu, yapay zeka konusunda eğitim vererek ve ekran süresini azaltarak, öğrencilerin özgür ve bağımsız vatandaşlar olmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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