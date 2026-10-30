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Fransa'da lise eylemlerinde polis hakkında 80, jandarma hakkında 3 soruşturma açıldı

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Fransa'da lise eylemlerindeki polis ve jandarma şiddeti iddialarına ilişkin 83 soruşturma açıldığı öğrenildi. Bu kapsamda polis hakkında 80, jandarma hakkında 3 soruşturma başlatılırken, RTL'ye göre polis soruşturmalarının 20'si eylemcileri sakat bırakan yaralanmalarla ilgili.

Fransa'da lise eylemleri kapsamında polis ve jandarma şiddeti iddialarına ilişkin 83 soruşturma açıldığı öğrenildi.

Ulusal basının İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) lise eylemleri kapsamında polislerin karıştığı iddia edilen şiddet olaylarına ilişkin 80 soruşturma açtı.

Ulusal Jandarma Genel Müfettişliği (IGGN) ise bu eylemlerde jandarmalar hakkındaki şiddet iddialarına ilişkin 3 soruşturma başlattı.

RTL radyosu, IGPN'nin açtığı soruşturmalardan 20'sinin eylemcileri "sakat bırakan yaralamalarla" ilgili olduğunu bildirdi.

Ağır yaralanan öğrenci vakaları basına yansımıştı

Val-d'Oise ilinde polis, bir lise öğrencisine karşı 28 Eylül'de Cougar tipi fırlatma silahı kullanmıştı. Silahtan çıkan mühimmatın parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki gencin çenesi ve dişleri kırılmıştı.

Tours kentindeki Balzac Lisesindeki eylemlerde de 30 Eylül'de plastik mermi isabet eden 16 yaşındaki Mael isimli genç sağ gözünü kaybetmişti.

Belfort kentindeki Courbet Lisesi eylemlerinde ise polisin 2 Ekim'de yakaladığı bir genci Savoureuse Nehri yakınlarında boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

Lens kentindeki eylemlerde ise 15 yaşındaki bir öğrenci, şok bombası nedeniyle 5 Ekim'de elini kaybetmişti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla imkan ve öğretmen talebiyle eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da desteklediği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı

Kaynak: AA
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