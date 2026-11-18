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Fransa'da muhalif milletvekilleri, sağlık üzerindeki etkilerinden endişe duyulması nedeniyle gösterilerde biber gazı kullanımının yasaklanması için Ulusal Meclise yasa tasarısı sundu.

Ülkede muhalefet kanadından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Marie Mesmeur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kadınların gösterilerde biber gazına maruz kaldıktan sonra düşük yapma ihtimali olduğunu belirtti.

Mesmeur, Kanlı Biber Gazı Topluluğu'nun gösterilerde biber gazına maruz kalmanın üreme sağlığı üzerindeki etkileri hakkında yaptığı ankete 3 haftada 10 bin kişinin katıldığını aktardı.

Ankete katılan her 10 kişiden 9'unun biber gazına maruz kaldıktan sonra jinekolojik sorunlar yaşadığını dile getirdiğini belirten Mesmeur, anket sonuçlarına göre biber gazına maruz kalan hamile 47 kadından 15'inin düşük yaptığını ifade etti.

Mesmeur, topluluğunun gösterilerde tedbir amaçlı biber gazı kullanımının durdurulmasını, gazın vatandaşlar üzerindeki etkilerine ilişkin bağımsız araştırmalar yapılmasını ve bundan etkilenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiğini kaydetti.

LFI Partisi Milletvekili Mathilde Hignet, X'ten yaptığı açıklamada, Meclisteki LFI Grubunun gösterilerde polisin biber gazı kullanımının tedbiren yasaklanması için yasa tasarısı sunduğunu açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, LFI Partisi milletvekilleri, söz konusu tasarı metninde biber gazının sağlık üzerine etkilerinden son derece endişe edildiğini belirtti.

Kanlı Biber Gazı Topluluğu, ülkede haftalardır devam eden gösterilerde polisin kullandığı biber gazının kadın sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak üzere 8 Ekim'de anket başlatmıştı.

Fransa'da 17 Eylül'den itibaren öğrenciler daha iyi eğitim koşulları için sokağa inerken, işçi sendikaları ve Sarı Yelekliler de 17 Ekim'den bu yana hayat pahalılığına karşı ve maaş artışı talebiyle gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA