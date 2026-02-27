Haberler

Fransa'da İran vatandaşına terör propagandası suçlamasıyla hapis cezası

Güncelleme:
Fransa'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör propagandası yapmakla suçlanan İranlı Mehdiye İsfendiyari'ye 3 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, İsfendiyari'ye süresiz Fransa'ya giriş yasağı da getirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te görülen davada, mahkeme, İsrail'in 7 Ekim saldırılarına tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımları dahil, İsfendiyari'nin "eylemlerinin niteliği ve ciddiyetini" gerekçe göstererek, İranlı kadına 3 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, İsfendiyari'ye süresiz olarak Fransa topraklarına giriş yasağı da getirdi.

Sanık avukatı, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

İranlı kadın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu yargılanmıştı

Mezun olduğu Lumiere Üniversitesinde akademisyen ve çevirmen olarak görev yapan İsfendiyari, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 8 ay tutuklu yargılanmış, Ekim 2025'te şartlı tahliye edilmişti.

İranlı 39 yaşındaki kadın hakkında ocak ayında başlayan davada savcılık, İsfendiyari için 3 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası talep etmiş, sanığın tutuklu yargılanma süresini göz önüne alarak hapse gönderilmesinin gerekli olmadığını savunmuştu.

İran'daki Fransız vatandaşları ile İsfendiyari'nin takas edilebileceği iddiası

Hüküm giyen İran vatandaşının, İran'daki 2 Fransız vatandaşı ile takas edilebileceği yönündeki iddialar basına yansıdı.

Fransa hükümeti, İran'da tutulan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve partneri Jacques Paris'in, İsfendiyari ile takas iddialarına ilişkin resmi açıklama yapmadı.

5 Kasım 2025'te, 3 yılı aşkın süredir İran'da tutuklu bulunan Kohler ve Paris, Evin Hapishanesinden salıverilmişti. İran makamları, casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçladığı Fransız vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarına hala izin vermiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
