Fransa'da Hortum Felaketi: 1 Ölü, 9 Yaralı

Güncelleme:
Fransa'nın Val-d'Oise vilayetinde meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Özellikle Ermont ve Eaubonne kentlerinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle devrilen vinçler ve hasarla ilgili belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde yer alan Val-d'Oise vilayetinde meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Val-d'Oise vilayetinde dün hortum meydana geldi.

Val-d'Oise'in özellikle Ermont ve Eaubonne kentlerinde sert rüzgarlar etkili olurken, 3 vinç devrildi.

Hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, felaketin yaşandığı Val-d'Oise'e yaptığı ziyarette, hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında ve bir şantiyede inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı.

Ermont Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece meydana gelen sert fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü ve belediyeye ait parkların kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, belediyeye bağlı ekiplerin ve polislerin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve temizlik çalışmaları için görev başında oldukları ifade edildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
