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Fransa'da günlerdir yangınların yaşandığı Gironde vilayetinde sıcaklıklar 42 dereceye çıkabilir

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Fransa'da, bir taraftan yangınlar diğer taraftan sıcak hava dalgasıyla mücadele edilirken günlerdir yangınların sürdüğü Gironde vilayetinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi.

Fransa'da, bir taraftan yangınlar diğer taraftan sıcak hava dalgasıyla mücadele edilirken günlerdir yangınların sürdüğü Gironde vilayetinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Gironde'un bazı bölgelerinde saatteki hızı 45-50 kilometreyi bulan rüzgarların görüleceğini ve sıcaklıkların genellikle 38-41 derece arasında seyredeceğini ancak iç kesimlerde termometrelerin 42 dereceyi bulabileceğini açıkladı.

Yaklaşık 42 bin hektar alanın kül olduğu yangında 2 bini aşkın itfaiye eri görev yapıyor. Bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi.

Şu ana kadar vilayetteki yangınlarda 2 itfaiye eri hayatını kaybederken 126'sı da yaralandı.

65 vilayet "yüksek" yangın riski altında

Meteo-France çoğunluğu ülkenin orta ve kuzey kesimlerindeki 65 vilayette yangın riskinin "yüksek" olduğunu kaydetti.

Bu vilayetler arasında Var ve Gironde vilayetleri de yer aldı.

Meteo-France hava koşullarının yangın çıkması ve yayılması riskini artırdığını bildirdi.

Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında

Mayıstan bu yana bu yılın 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 16 vilayette de sıcaklık alarmı "turuncu"ya yükseltildi.

Bu vilayetler arasında Ain, Ardeche, Doubs, Drome, Gironde, Isere, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dome, Rhone, Saone-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie ve Territoire de Belfort yer aldı.

Yangınlardan etkilenen Bordeaux'da 42, Lyon'da 40, Paris'te ise sıcaklığın bugün 39 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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