Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Fransa Başbakanı Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti. Lecornu'un açıkladığı kabine, parlamentodaki en güçlü grup sol ittifak ve ikinci güçlü grup aşırı sağ tarafından her yönden eleştirildi.

Lecornu Kabinesi – Yeni Görev Dağılımı

Yeni atanan bakanlar:

Eric Woerth: Konut Bakanı

Naima Moutchou: Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı

Marina Ferrari: Spor ve Gençlik Bakanı

Görevine devam eden bakanlar:

Bruno Retailleau: İçişleri Bakanı

Gerald Darmanin: Adalet Bakanı

Elisabeth Borne: Eğitim Bakanı

Jean-Noel Barrot: Dışişleri Bakanı

Rachida Dati: Kültür Bakanı

Catherine Vautrin: Sağlık Bakanı

Annie Genevard: Tarım Bakanı

Manuel Valls: Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı

Agnes Pannier-Runacher: Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı

Philippe Tabarot: Ulaştırma Bakanı

Amelie de Montchalin: Kamu Maliyesi Bakanı

Görev değişikliği:

Bruno Le Maire: Önceden Ekonomi ve Maliye Bakanıydı, Savunma Bakanı olarak atandı.

BUGÜN MACRON'LA GÖRÜŞECEKTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee Sarayı'nda bugün yerel saatle 16.00'da yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı için bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak bu görüşme gerçekleşmeden Başbakan Lecornu'nün Macron'a istifasını sundu.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın müttefiki Roland Lescure'nin yeni maliye bakanı olarak atanması, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Başbakan Lecornu'nun dün yaptığı atamanın ardından, Fransız hisse senetleri yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Atamanın ardından Euro Bölgesi bankacılık endeksi yüzde 0,6 geriledi. Özellikle Societe Generale, Credit Agricole ve BNP Paribas hisselerinde yaşanan düşüşler endeksteki kaybı belirginleştirdi.