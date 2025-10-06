Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Fransa'da 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.
Fransa Başbakanı Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti. Lecornu'un açıkladığı kabine, parlamentodaki en güçlü grup sol ittifak ve ikinci güçlü grup aşırı sağ tarafından her yönden eleştirildi.
Lecornu Kabinesi – Yeni Görev Dağılımı
Yeni atanan bakanlar:
- Eric Woerth: Konut Bakanı
- Naima Moutchou: Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı
- Marina Ferrari: Spor ve Gençlik Bakanı
Görevine devam eden bakanlar:
- Bruno Retailleau: İçişleri Bakanı
- Gerald Darmanin: Adalet Bakanı
- Elisabeth Borne: Eğitim Bakanı
- Jean-Noel Barrot: Dışişleri Bakanı
- Rachida Dati: Kültür Bakanı
- Catherine Vautrin: Sağlık Bakanı
- Annie Genevard: Tarım Bakanı
- Manuel Valls: Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı
- Agnes Pannier-Runacher: Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı
- Philippe Tabarot: Ulaştırma Bakanı
- Amelie de Montchalin: Kamu Maliyesi Bakanı
Görev değişikliği:
- Bruno Le Maire: Önceden Ekonomi ve Maliye Bakanıydı, Savunma Bakanı olarak atandı.
BUGÜN MACRON'LA GÖRÜŞECEKTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee Sarayı'nda bugün yerel saatle 16.00'da yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı için bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak bu görüşme gerçekleşmeden Başbakan Lecornu'nün Macron'a istifasını sundu.
BORSADA SERT DÜŞÜŞ
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın müttefiki Roland Lescure'nin yeni maliye bakanı olarak atanması, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Başbakan Lecornu'nun dün yaptığı atamanın ardından, Fransız hisse senetleri yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Atamanın ardından Euro Bölgesi bankacılık endeksi yüzde 0,6 geriledi. Özellikle Societe Generale, Credit Agricole ve BNP Paribas hisselerinde yaşanan düşüşler endeksteki kaybı belirginleştirdi.