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Retailleau'dan başörtüsü yasağı vaadi

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Fransa'da Cumhuriyetçiler adayı Bruno Retailleau, seçilirse üniversite, spor ve okul gezilerinde başörtüsünü yasaklayacağını, Müslüman Kardeşler bağlantılı kuruluşları kapatacağını ve anayasaya ülkenin Yahudi-Hristiyan köklerini ekleyeceğini açıkladı. Eski Başbakan Gabriel Attal ise kamusal alanda yasağa karşı çıktı.

Fransa'da 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin adayı Bruno Retailleau, kazanması halinde üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.

Retailleau, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri kapsamındaki vaatlerini açıkladı.

Seçimi kazanması halinde spor faaliyetlerinde, okul gezilerinde ve üniversitelerde başörtüsü yasağı getireceğini belirten Retailleau, "ülkede Müslüman Kardeşlere bağlı kuruluşları feshetme" vaadinde bulundu.

Eski İçişleri Bakanı Retailleau, başörtüsü yasağının kamusal alanda pratikte uygulanamayacağını, güvenlik güçlerinin "ideolojik sebepler" veya kanser gibi sağlık sorunları nedeniyle başörtüsü takan kadınlar arasında kolay şekilde ayrım yapamayacağını savundu.

Retailleau, göçü azaltmak istediğini belirterek, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde " Fransa'nın Yahudi-Hristiyan köklerine sahip olduğuna" dair anayasaya ekleme yapılacağını dile getirdi.

Eski Başbakan Attal, kamusal alanda başörtüsü yasağına karşı

Merkez sağcı Rönesans Partisinin cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan Gabriel Attal, aynı kanala yaptığı açıklamada, kamusal alanda başörtüsü yasağına "karşı" olduğunu dile getirdi.

Attal, Fransa'daki tüm kadınların bu konuda seçim yapma hakkının olmasını istediğini söyledi.

Fransa'da 2023-2024'te eğitim bakanı olarak görev alan Attal, okullarda öğrencilerin "abaya" olarak adlandırılan uzun elbiseleri giymesine 2023'te yasak getirmişti.

Kaynak: AA
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