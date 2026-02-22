ABD'nin Paris Büyükelçisi, aşırı sağcı gencin ölümüyle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri'ne çağrılacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in Dışişleri Bakanlığına çağırılacağını duyurdu.

Bakan Barrot, France Inter kanalına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Fransa'da aşırı sağcı gencin öldüğü olaya ilişkin yorumunu değerlendirdi.

"Uluslararası gericilerden alacağımız hiçbir ders yok." ifadelerini kullanan Barrot, bu konuyla ilgili ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in Dışişleri Bakanlığına çağırılacağını belirtti."

ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

Trump'ın kızı İvanka Trump ile evli olan Jared Kushner'ın babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında yaşanan şiddet olayında Quentin Deranque isimli genç hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılmış, soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde grubunu sorumlu tutmuştu. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gencin ölümünün ardından siyaset arenasının da gerildiği ülkesinde itidal çağrısı yaparak, hiçbir dava ya da ideolojinin bir gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulamıştı.