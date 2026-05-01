Fransa'da 1 Mayıs Gösterileri: Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Fransa'da, Paris, Lyon ve Nantes kentleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 noktada, on binlerce kişinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterileri düzenlendi.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Millet Meydanı istikametinde yürüyen göstericiler, maaşlarının artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve akaryakıt fiyatlarının dondurulmasını talep etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, LFI milletvekilleri Louis Boyard ve Clemence Guette'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi gösteriye katıldı.

Filistin destekçileri, eyleme "Özgür Filistin" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler ve Filistin bayraklarıyla katıldı. Gösteride, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları verildi.

Lyon kentindeki eylemde, polisin göstericilerin üzerine doğru koştuğu ve biber gazıyla müdahale ettiği anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Yerel basındaki haberlere göre, Lyon'daki 1 Mayıs gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı.

Nantes kentinde ise bazı göstericiler, polise havai fişek ve bazı cisimler fırlatırken, çıkan olaylarda 2 polis memuru yaralandı.

Amiens kentinde düzenlenen yürüyüşte bazı göstericiler, Sosyalist Parti lideri Olivier Faure'u "İhanetçi, defol" sözleriyle karşıladı. Faure'un üzerine yürüyüş sırasında un atıldı.

Genel İş Sendikası, ülke genelindeki 1 Mayıs gösterilerine 300 bin kişinin katıldığını açıklarken, emniyet kaynakları bu sayının 158 bin olduğunu ifade etti.