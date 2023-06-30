Fransa Cumhurbaşkanı Macron, polisin bir genci vurmasıyla başlayan ve şiddetlenen sokak olaylarını yatıştırmak için ebeveynlerden gençleri evde...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, polisin bir genci vurmasıyla başlayan ve şiddetlenen sokak olaylarını yatıştırmak için ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi.