Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Irak Başbakanı Zaydi'ye Tebrik Telefonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zaydi ile telefonda görüşerek, tebrik etti ve Irak’ın geleceği için başarı dileklerini iletti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zaydi ile telefonda görüşerek, tebrik etti ve Irak'ın geleceği için başarı dileklerini iletti.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın bir sonraki hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zaydi ile bir görüşme yaptım. Onu ataması dolayısıyla tebrik ettim ve Irak'ın geleceği için özellikle zorlu bir bölgesel bağlamda bu kritik görevde başarı dileklerimi ilettim."

Ayrıca, 12 Mart'ta Makhmour'da Yarbay Arnaud Frion'un hayatını kaybetmesine ve birçok silah arkadaşının yaralanmasına yol açan saldırıya ilişkin soruşturmanın hızla sonuçlandırılmasını istediğimi de hatırlattım.

Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın güvenliği için istikrarlı, egemen ve kaderinin tam aktörü olan bir Irak esastır. Fransa, Iraklıların yanında yer alarak buna katkıda bulunmaya ve tüm alanlarda stratejik ortaklığımızı derinleştirmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı

ABD ve İran'ın inadı, Putin'e yaradı! Kasayı parayla doldurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

Tümer Metin isim verip eleştirdi: G.Saray'da çanlar onun için çalıyor
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi kan dondurdu
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Bir şehri karıştıran görüntü için açıklama: Gerçek değil, oyuncak