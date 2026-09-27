Frankfurt-Lizbon seferindeki Lufthansa uçağı powerbank yangınıyla Lyon'a acil indi

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Almanya'dan Portekiz'e gitmek üzere havalanan Lufthansa Hava Yollarına ait uçak, bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının (powerbank) alev alması üzerine Fransa'nın Lyon kentine acil iniş yaptı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Lufthansa Hava Yollarının LH1170 sefer sayılı, Airbus A321 tipi uçağının dün akşam Frankfurt'tan Lizbon'a gitmek üzere havalandığı, ancak uçuş sırasında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının alev aldığı ifade edildi.

Alman yayın kuruluşu RTL'nin Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, kabin ekibi yangına müdahale ederek cihazı güvenlik çantasına koydu.

Olayın ardından pilotlar güvenlik gerekçesiyle uçağı Lizbon yerine Lyon'a yönlendirdi.

Uçakta bulunan 198 yolcu ve 6 mürettebatın Lyon'a inişin ardından otellere yerleştirildiği belirtildi.

Lityum-iyon batarya kullanan powerbankler, hasar veya teknik arıza durumunda aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor.

Bu nedenle hava yolları, son yıllarda uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırıyor.

Lufthansa'nın mevcut kurallarına göre yolcular uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarını başka cihazları şarj etmek için kullanamıyor.

Taşınabilir şarj cihazlarının uçakların kayıtlı bagajında taşınmasına da izin verilmiyor.

Kaynak: AA