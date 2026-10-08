Haberler

Frankfurt Kitap Fuarı 100'den fazla ülkeden 4.000'i aşkın yayıncıyla kapılarını açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Frankfurt Kitap Fuarı 100'den fazla ülkeden 4.000'i aşkın yayıncıyla kapılarını açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Frankfurt Kitap Fuarı, 100'den fazla ülke ve bölgeden 4.000'i aşkın yayın kuruluşunun katılımıyla başladı. 7-11 Ekim'de düzenlenecek fuarı 230.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi beklenirken, Çinli yayın ve kültür kuruluşları 55 etkinlik düzenleyecek.

FRANKFURT, 8 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurk Kitap Fuarı, 100'den fazla ülke ve bölgeden 4.000'i aşkın yayın kuruluşunun katılımıyla başladı.

Messe Frankfurt Fuar Merkezi'nde 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarı 230.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Organizatörlere göre bu yılki fuarda uluslararası kriz ve çatışmalar, yapay zekanın uygulanması ve düzenlenmesi, telif hakları ticareti, çocuk ve genç yetişkin edebiyatı ile sesli kitaplar öne çıkıyor.

Yayıncılık sektöründe etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenecek çok sayıda konferans, forum, performans, imza etkinliği ve okuma etkinliği okurlara yazarlar, yayıncılar ve medya profesyonelleriyle doğrudan etkileşim fırsatı sunacak.

Fuar, Çince yayınların tanıtımı ve telif hakkı ihracatı açısından da en önemli uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Fuarda 336 metrekarelik alanda açılan Çince yayınlara özel ortak stantta 3.000'den fazla eser ve seçme kitapların 4.600'ü aşkın nüshası sergileniyor. Kitapların sergilendiği bu alanda telif hakkı görüşmeleri, kültürel etkileşimler ve interaktif deneyim paylaşımlarında da bulunuluyor.

Fuar süresince Çinli yayın ve kültür kuruluşları, tematik seminerler, yazarlarla söyleşiler, telif hakkı imza törenleri ve yeni kitap tanıtımları gibi 55 etkinlik düzenleyecek.

İlki 1949 yılında gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı, yayıncılık sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri konumunda.

Kaynak: Xinhua
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet

1 milyon euroluk kare!
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia
Yeni Parti'nin Bakan Göktaş'la ilgili iddiasına Faruk Acar'dan sert tepki

Bakan Göktaş ile ilgili iddiaya Faruk Acar'dan sert tepki
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
AK Parti ile DEM Parti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

DEM Parti ile AK Parti arasında sürpriz zirve
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı