Frankfurt Kitap Fuarı 100'den fazla ülkeden 4.000'i aşkın yayıncıyla kapılarını açtı

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FRANKFURT, 8 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurk Kitap Fuarı, 100'den fazla ülke ve bölgeden 4.000'i aşkın yayın kuruluşunun katılımıyla başladı.

Messe Frankfurt Fuar Merkezi'nde 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarı 230.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Organizatörlere göre bu yılki fuarda uluslararası kriz ve çatışmalar, yapay zekanın uygulanması ve düzenlenmesi, telif hakları ticareti, çocuk ve genç yetişkin edebiyatı ile sesli kitaplar öne çıkıyor.

Yayıncılık sektöründe etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenecek çok sayıda konferans, forum, performans, imza etkinliği ve okuma etkinliği okurlara yazarlar, yayıncılar ve medya profesyonelleriyle doğrudan etkileşim fırsatı sunacak.

Fuar, Çince yayınların tanıtımı ve telif hakkı ihracatı açısından da en önemli uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Fuarda 336 metrekarelik alanda açılan Çince yayınlara özel ortak stantta 3.000'den fazla eser ve seçme kitapların 4.600'ü aşkın nüshası sergileniyor. Kitapların sergilendiği bu alanda telif hakkı görüşmeleri, kültürel etkileşimler ve interaktif deneyim paylaşımlarında da bulunuluyor.

Fuar süresince Çinli yayın ve kültür kuruluşları, tematik seminerler, yazarlarla söyleşiler, telif hakkı imza törenleri ve yeni kitap tanıtımları gibi 55 etkinlik düzenleyecek.

İlki 1949 yılında gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı, yayıncılık sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri konumunda.

Kaynak: Xinhua