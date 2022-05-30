FOX Ana Haber Bülteni'nde Selçuk Tepeli'nin bardak fırlatmasına RTÜK'ten ceza - Haberler

FOX Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'nin geçtiğimiz günlerde ana Haber'>haber bülteninde bardak fırlatması çok tartışıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasını "ihmal" sayarak kanala para cezası verdi.

RTÜK ÜYESİ KONURALP DUYURDU

RTÜK üyesi Onur Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı: " Selçuk Tepeli'nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV'ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"

TEPELİ NELER SÖYLEMİŞTİ?

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatarak, önündeki bardağı kameraya doğru fırlatmıştı.

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