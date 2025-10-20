Forklift Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Honaz ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan 22 yaşındaki sürücü Ahmet Can Tuyji, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ahmet Can Tuyji (22) idaresindeki forklift, Kocabaş Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalıştığı sırada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tuyji, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tuyji'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Gürleyik Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
