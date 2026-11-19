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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kavcıoğlu hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık, eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep etti. Bakanlık da Teftiş Başkanlığını ön inceleme için görevlendirdi.

Kaynak: AA