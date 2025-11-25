Folkart Academy'den Tiyatro Ağırlıklı Ücretsiz Eğitim Programları

(İZMİR) - Folkart Academy, 2025–2026 döneminde tiyatro ağırlıklı ücretsiz eğitim programları başlatıyor.

Eğitimler için başvurular folkartakademi.com üzerinden çevrimiçi alınıyor. Çocuk ve yetişkin gruplarına kabul edilecek katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

İlk dersler, yetişkin grubu için 29 Kasım Cumartesi başlayacak. Çocuk grubu başvuruları ise 11 Ocak 2026'ya kadar sürecek. 10–14 yaş arası çocuklara yönelik tiyatro atölyeleri 17 Ocak–15 Şubat 2026 arasında düzenlenecek.

İzmir'de Kamusal Sanat Eğitimi Modeli

Kentte 2017'den bu yana ücretsiz kültür-sanat eğitimleri veren Folkart Academy, bu yıl programını tiyatro alanında yoğunlaştırıyor. Oyunculuk, yaratıcı drama, sahne, diksiyon, senaryo, nefes–beden çalışmaları, bale, ses–müzik ve dramatik yazarlık gibi başlıklarda dersler planlanıyor. Eğitimler, çocuk (10–14 yaş) ve yetişkin (15 yaş ve üzeri) grupları için ayrı sınıflarda yürütülecek.

Programda Volkan Severcan, Gürol Tonbul, İbrahim Raci Öksüz, Hülya Savaş, Ziya Kürküt, İbrahim Sarıtaş, Bora Severcan, Şule Demirezen, Hasan Alptekin, Arif Akkaya, Aykut Aygün, Aslı Çilek ve Haluk Işık gibi isimler eğitim verecek.