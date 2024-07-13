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Foça'da inşaatın girişinde bir erkek ölü bulundu

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İzmir'in Foça ilçesinde yapımı devam inşaatın girişinde bir erkek ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Rasim Över olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde yapımı devam inşaatın girişinde bir erkek ölü bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam 3 katlı binanın girişinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerin olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Rasim Över olduğunu belirledi.

Över'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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