İzmir'de 10 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
