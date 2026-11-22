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Foça Belediyesinin hizmet binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Foça Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hizmet binasına ilişkin süreç, 3 yıl önce yapılan şikayet üzerine başladı.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kaymakamlığı ve Foça Belediyesi tarafından binanın güvenliğine ilişkin incelemeler yürütüldü.

Binanın riskli yapı olarak tespit edilmesinin ardından Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye çalışanları, vatandaşlar ve esnafın can güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye işlemlerini başlattı.

Açıklamada, binadaki bazı kiracıların mevcut kira avantajlarını kaybetmemek için tahliyeye karşı çıktığı belirtildi.

Belediye binasındaki hizmetlerin ise pazartesi gününden itibaren güvenli alanlarda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA