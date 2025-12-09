Haberler

Florida Valisi, Müslüman sivil haklar örgütü CAIR ile Müslüman Kardeşleri "terör örgütü" ilan etti

Güncelleme:
Florida Valisi Ron DeSantis, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Müslüman Kardeşler'i 'yabancı terör örgütü' olarak tanımladı. CAIR, bu kararı anayasaya aykırı bulduğunu belirterek dava açmayı planladığını duyurdu.

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ile Müslüman Kardeşleri "yabancı terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

DeSantis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, CAIR ve Müslüman Kardeşlere dair açıklamada bulundu.

İki grubun da Florida tarafından "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirten DeSantis, "Florida kurumlarına, bu kuruluşların yasa dışı faaliyetlerini önlemek için, maddi destek sağlayan kişilere ayrıcalık veya kaynak sağlanmasının engellenmesi de dahil, her türlü yasal önlemleri almaları talimatı verilmiştir." ifadesini kullandı.

CAIR, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "anayasaya aykırı" ve "iftira niteliğinde" olarak nitelendirdiği bu harekete yanıt olarak DeSantis'i dava etmeyi planladığını belirtti.

CAIR ve Müslüman Kardeşler, ABD hükümeti tarafından "yabancı terör örgütü" olarak tanımlanmıyor.

Texas Valisi Greg Abbott da Müslüman Kardeşler ve CAIR'i "yabancı terörist" ve "uluslararası suç örgütleri" olarak ilan etmişti.

CAIR, kasımda bir davada Abbott'un kararını iptal etmesini talep etmiş ve bunun "sadece ABD Anayasası'na aykırı olmakla kalmayıp, Texas yasalarında da hiçbir dayanağı bulunmadığını" vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
