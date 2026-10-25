Florida'da stadyum yakınındaki silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı

Florida'da stadyum yakınındaki silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Florida'da Bragg Memorial Stadyumu yakınındaki silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Tallahassee Polis Departmanı saldırı öncesinde kavga olabileceğini belirtti; üniversite kampüs topluluğuna bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
ABD'nin Florida eyaletindeki futbol stadyumu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.
NBC News'ün haberine göre, Tallahassee Polis Departmanından yapılan açıklamada, Florida A&M Üniversitesinin Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, olayda yaralanan 12 kişiden 6'sının çocuk, 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı öncesinde bir kavga yaşanmış olabileceği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üniversite yönetimi, saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kampüs topluluğuna olay bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.