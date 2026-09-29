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Florida'da dang humması bu yıl 392 vakaya ulaştı, bölgesel acil durum ilan edildi

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Florida'da dang humması vakaları bu yıl 392'ye ulaşarak eyalette bir yılda kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Hillsborough başta olmak üzere birçok bölgede bölgesel acil durum ilan edildi; sivrisineklerle bulaşan hastalık bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

ABD'nin Florida eyaletinde dang humması vakaları nedeniyle birçok bölgede "bölgesel acil durum" ilan edilirken, eyaletteki vakalar tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD basınında yer alan habere göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması ülkede etkili olmaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, eyalette bu yıl 392 dang humması vakasına rastlandı.

Bu rakam, eyalette bir yıl içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Eyalette en fazla vakanın görüldüğü Hillsborough bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede "bölgesel acil durum" ilan edildi.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe neden olan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi bölgelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA
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