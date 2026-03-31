FKÖ: BM İnsan Hakları Konseyi kararları, İsrail'in hesap vermesi için somut adımlara dönüştürülmeli

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, BM İnsan Hakları Konseyi kararlarının, Filistinlilerin haklarını teyit ettiğini ve İsrail politikalarını reddettiğini belirterek, bu kararların somut adımlara dönüştürülmesi çağrısı yaptı.

Fettuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kararların İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin hukuka aykırılığı ile Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını vurguladığını belirtti.

Kararların, Filistin halkının devredilemez haklarına yönelik hukuki ve ahlaki bir teyit niteliği taşıdığını ifade eden Fettuh, bunun aynı zamanda İsrail'in ilhak ve yerleşim politikalarına karşı açık bir uluslararası ret anlamına geldiğini kaydetti.

Fettuh, uluslararası sistem içinde İsrail'in "ciddi ihlallerine" yönelik farkındalığın arttığını savunarak, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından İsrail hükümetinin doğrudan koruması ve gözetimi altında Filistinlilere karşı uygulanan ve "örgütlü yerleşimci terörizmi" olarak tanımladığı eylemlere dikkati çekti.

Başta BM İnsan Hakları Konseyi olmak üzere uluslararası topluma ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Fettuh, özellikle Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalar karşısında harekete geçilmesini istedi.

İsrail Meclisi tarafından kabul edilen Filistinli tutuklulara yönelik düzenlemeleri eleştiren Fettuh, bu tür yasaların uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırı olduğunu, "yargısız infazlara hukuki kılıf sağladığını" ifade etti.

Fettuh, BM İnsan Hakları Konseyi kararlarının, İsrail'i "suç" olarak nitelendirdiği eylemlerden dolayı yargılamak için "önemli bir yasal ve siyasi temel" oluşturduğunu vurgulayarak, bu kararların yaptırımlar uygulanması ve yerleşim faaliyetlerinden sorumlu olanların hesap vermesi dahil olmak üzere pratik önlemlere dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hedefinin değişmeyeceğini belirten Fettuh, ulusal iradenin ve uluslararası meşruiyetin sonunda galip geleceğini söyledi.

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 evet oyuyla onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.