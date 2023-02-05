Fitch: Çin'in Yenilenebilir Enerji Projeleri 2023'te Güçlü Büyüme Kaydedecek

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Fitch Ratings'e göre Çin güçlü talep, düşük hammadde maliyetleri ve rüzgar enerjisine ilişkin düşük baz etkisi sonucu 2023'te yenilenebilir enerji projelerini artırmaya devam edecek.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Fitch Ratings'e göre Çin güçlü talep, düşük hammadde maliyetleri ve rüzgar enerjisine ilişkin düşük baz etkisi sonucu 2023'te yenilenebilir enerji projelerini artırmaya devam edecek.

Çin'in devlete ait büyük enerji üretim şirketlerinin, ülkenin enerji dönüşüm stratejisine bağlı kaldıklarını ve yenilenebilir enerjiye yönelik en büyük yatırımcılar olduğunu belirten Fitch Ratings, şirketlerin aktif tekliflerinin 2023 yılında yeni tesislerin açılacağının olumlu işareti olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings, rüzgar enerjisi bilgi sağlayıcısı Windmango'dan alınan verilere atıfta bulunarak, 2022'de 87 gigavat kapasiteli toplam 446 rüzgar enerjisi projesinin ekipman ihalesini tamamladığını belirtti.

Fitch Ratings'e göre Çin'deki kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.