Fırtına Sonrası İnceleme Yapan Eksper, Dere Yatağına Düşerek Hayatını Kaybetti

Fırtına Sonrası İnceleme Yapan Eksper, Dere Yatağına Düşerek Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarım arazilerinde inceleme yapan eksper Cemal Avcı, kaza sonucu dere yatağına düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla defnedildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde fırtınadan zarar gören tarım arazilerinde keşif yaparak incelemelerde bulunan eksper Cemal Avcı (62), otomobiliyle dere yatağına düşerek yaşamını yitirdi. Toprağa verilen Avcı'nın cenazesine, çeşitli ziyaretler için kentte bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldığı.

Kaza, dün gece saatlerinde Nazımbey Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım sigortası eksperi olarak bölgede görev yapan Cemal Avcı, meydana gelen fırtına, yağış ve su taşkınları sonrası tarım arazilerinde oluşan hasarı inceleyip keşif yaptıktan sonra yola çıktı. Avcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobili dere yatağına düştü. Avcı'dan uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Avcı'nın cansız bedeni otomobilin içerisinde dere yatağında bulundu. Kaza yerinde boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Avcı'nın cenazesi sudan çıkarılarak Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Cemal Avcı'nın cenazesi otopsinin ardından, ailesine teslim edildi. Avcı'nın cenazesi, çeşitli ziyaretler için kentte bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı töreninin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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