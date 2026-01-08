Haberler

Kocaeli'de şiddetli fırtınada çatılar uçtu, minare devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, evlerde yangın çıkmasına ve çatılarının uçmasına yol açtı. Uçan çatılardan isabet alan 2 kişi yaralanırken, bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

FIRTINA NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI, UÇAN ÇATILAR 2 KİŞİYİ YARALADI

Kocaeli genelinde şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Körfez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkbey Sokak'ta Sinan Tanrıverdi'ye ait evde, fırtına nedeniyle tutuşan elektrik hatlarının sebep olduğu yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Fırtına, ilçede evlerin çatılarının uçmasına ve hasar görmesine de neden oldu. Çatılardan uçan parçaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

4 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Fırtına nedeniyle elektrik hatları da koparken, ilçeye bağlı 4 mahalle elektriksiz kaldı. Ekipler, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Körfez ilçesi kıyılarında ise fırtına nedeniyle dalgalar sahili dövdü.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
