Haberler

Kocaeli'de fırında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında bir kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde 27 Şubat'ta, bir fırında pide almak için sıra bekleyen İ.Y'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor