Haberler

Adana'da arkadaşını bıçakla ağır yaralayan sanığa 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da fırında birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan sanık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde fırında birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.O. ve müşteki Y.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 6 Ağustos 2025'te Yenidoğan Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan sanık ve müşteki arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığını belirtti.

Kavgada M.O'nun, Y.A'yı sırt ve göğüs kısmından bıçakla ağır yaraladığını anlatan savcı, çevredekilerin araya girmesiyle sanığın eylemine ara verdiğini ve devamında motosikletle olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Savcı, M.O'nun üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.O. savunmasında, olay günü uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, "O gün neler yaşandığını tam hatırlamıyorum. Fırında hesap meselesi yüzünden kavga çıktığını anımsıyorum. İlk önce Y.A. bana yumruk attı. Olayda kendimi korumaya çalıştım. Müştekinin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki Y.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi öldü

Şiddetli yağışlar sele yol açtı: 39 kişi hayatını kaybetti
Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek
Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü