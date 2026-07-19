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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı
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Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 26 kişi, suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. Jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan ve suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerindeki Karababa Köprüsü ayakları yakınında su kenarında piknik yapan 26 kişi, Fırat Nehri'nde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sağlık ve itfaiye ekipleri, mahsur kalanları bulundukları adacıktan bot yardımıyla tahliye etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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