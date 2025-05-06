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Firari Mahkum Yılmaz Kayık Dere Kenarında Ölü Bulundu

Firari Mahkum Yılmaz Kayık Dere Kenarında Ölü Bulundu
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Denizli'de cezaevinden izinli çıkan Yılmaz Kayık dere yatağında ölü olarak bulundu. Uyuşturucu etkisiyle düştüğü değerlendirilen Kayık'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

DENİZLİ'de izinli çıktığı cezaevine dönmeyince firari olarak aranan Yılmaz Kayık (35), dere yatağında ölü bulundu. Kayık'ın kullandığı ileri sürülen uyuşturucunun da etkisiyle dereye düşüp boğulduğu değerlendiriliyor.

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Aksu Deresi kenarında, dün, sürüsünü otlatan çoban dere yatağında erkek cesedi olduğunu görüp durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, üzerinden kimliğini belirten belge çıkmayan cesedin, Yılmaz Kayık'a ait olduğunu belirledi. Kayık'ın 'Uyuşturucu satmak' suçundan yattığı Kırklareli Cezaevi'nden bir süre önce nakledildiği Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden, 21 Nisan'da 10 günlük izne çıktığı ortaya çıktı. İzni 30 Nisan'da biten Yılmaz Kayık'ın cezaevine dönmemesi nedeniyle firari olarak arandığı da ortaya çıktı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Yılmaz Kayık'ın, dere kenarına gelip, ayakkabısını ve çoraplarını çıkardıktan sonra, kullandığı ileri sürülen uyuşturucunun da etkisiyle dereye düştüğü ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Kayık'ın eşyaları da dere kenarında bulundu. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Kayık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'nın morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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