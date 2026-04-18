İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.B'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, ekiplerce yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen N.M'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.