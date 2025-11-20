Firari Hükümlü Sorgun'da Yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 13 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten yaralama' ve uyuşturucu suçlarından aranan şahsı operasyonla ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kullanmak" suçlarından toplam 13 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.A'yı operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel