Firari Hükümlü Sorgun'da Yakalandı

Yozgat'tın Sorgun ilçesinde hakkında 13 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kullanmak" suçlarından toplam 13 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.A'yı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.