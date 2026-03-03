Samsun'da cinayet suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu hakkında "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin adresi belirlendi.
Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman