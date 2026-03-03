Haberler

Samsun'da cinayet suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da cinayet suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu hakkında "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin adresi belirlendi.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti