Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin (61) şehir dışından evine geldiği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel