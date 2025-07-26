Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin (61) şehir dışından evine geldiği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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