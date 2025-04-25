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Firari Hükümlü Ordu'da Yakalandı

Firari Hükümlü Ordu'da Yakalandı
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Ordu'da, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası olan firari hükümlü A.G, saklandığı bir iş yerinde yakalandı. Emniyet ekipleri, A.G'yi gizli bir bölmede buldu ve ardından cezaevine teslim etti.

Ordu'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında, hükümlü A.G'nin (41) ilçedeki bir iş yerinde saklandığı belirlendi.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, A.G'yi saklandığı gizli bölmede yakaladı.

A.G, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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