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Firari Hükümlü Mehmet Kalaycı Nazilli'de Yakalandı

Firari Hükümlü Mehmet Kalaycı Nazilli'de Yakalandı
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22 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mehmet Kalaycı, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 22 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Kalaycı (39), polis ekiplerince yakalandı. Kalaycı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Kalaycı'nın Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Ekipler, saat 18.00 sıralarında eve düzenlenen operasyonla 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahla tehdit', 'yaralama', 'kamu malına zarar verme', 'hırsızlık' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçları başta olmak üzere 18 yıl 3 ay hapis kararı bulunan Mehmet Kalaycı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Firari hükümlü Kalaycı, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Kalaycı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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