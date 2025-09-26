Haberler

Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mustafa A., Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi karakola götürerek fotoğraf ve parmak izi kontrollerini yaptı.

Polislere kendisini Emir A. (32) olarak tanıtan şüphelinin, Mustafa A. (35) olduğu belirlendi.

Kırşehir adli makamlarınca "Uyuşturucu İmal ve Ticareti" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edilen Mustafa A, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.