Firari Hükümlü Karabük'te Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet, yaralama ve benzeri 7 ayrı suçtan toplam 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 760 lira adli para cezası bulunan R.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Karabük ve Çankırı Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda 2017 yılından beri aranan firari hükümlü Eflani ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü cezaevine teslim edildi.