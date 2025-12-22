Haberler

İzmir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekipler, bugün yaptıkları uygulamada E.G.'nin, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 15 yıl 8 ay 4 gün hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, adli mercilere teslim edildi.

Haber-Kamera: Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
