Hatay'da 43 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan hüküm giyen S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş., polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan S.Ş.'nin İskenderun'da saklandığı belirlendi. Firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' ve 'tutuklu ile hükümlünün kaçması' suçlarından hüküm giyen S.'nin ve 4 bin TL adli para cezasına da çarptırıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan S.Ş., cezaevine teslim edildi.

