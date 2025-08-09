Firari Hükümlü Hasan Basri Çillioğlu İstanbul'da Yakalandı

18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde "tasarlayarak adam öldürmek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından aranan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri bu kapsamda, 1 Ocak 2017'den bu yana aranan ve hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 79 yaşındaki organize suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu'nu düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Çillioğlu, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
