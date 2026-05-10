İslahiye'de firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ç., Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler bu kapsamda hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek