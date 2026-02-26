Adıyaman'da 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.T.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasıyla tespit edilen adrese baskın yapıldı. Ekipler, C.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı