Ağrı'da firari hükümlü evinin bacasında yakalandı

Ağrı'da, 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü evinin çatısındaki bacada yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, M.Y'yi çatı kısmındaki baca içerisinde yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.